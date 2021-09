Răspunsul lui Koeman pentru Pjanic după atacurile jucătorului la adresa lui: ”Alți jucători sunt mai buni decât el!”

E scandal la Barcelona, după plecarea lui Miralem Pjanic la Besiktas.

Mijlocașul ce a fost adus vara trecută de la Juventus nu a reușit să se impună sub comanda lui Ronald Koeman și a plecat de pe Camp Nou după doar un sezon. Imediat după ce a plecat de la Barcelona, Pjanic a vorbit despre antrenorul olandez, considerând că din cauza lui nu a prins minute în Spania.

„Koeman nu a avut niciun fel de respect pentru mine. Tu ai nevoie, ca jucător, de încredere, dialog, să ți se spună lucrurile în față, chestii pe care el nu le-a făcut niciodată. Este pentru prima oară în carieră când mi s-a întâmplat un asemenea lucru.

Sunt un fotbalist care poate accepta orice, dar îmi place să mi se spună mereu în față”, a spus Pjanic, după transfer.

Imediat după, Koeman a ieșit cu un răspuns, în care spune că nu a avut nimic personal cu Pjanic, care însă nu s-a ridicat la nivelul echipei.

„Cred că este o frustrare din partea lui pe care o pot înțelege. Dar în stilul nostru de joc, în filozofia noastră cu mingea la picior și atunci când nu ne aflăm în posesia balonului, el a pierdut clar duelul cu ceilalți mijlocași din lot.

Atât și nimic mai mult, îi doresc numai bine. A fost dificil, noi am încercat, am tot încercat și am observat că sunt alți jucători mult mai buni decât el”, a explicat tehnicianul olandez pentru Mondo Deportivo.