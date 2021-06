Raphael Varane si-a ales echipa la care vrea sa se transfere! Sefii Realului, instiintati de dorinta fotbalistului

Unul dintre cei mai constanti fotbalisti ai lui Real Madrid in ultimii ani ar putea pleca de la Real Madrid.

Contractul lui Raphael Varane cu formatia "blanco" va expira in vara lui 2022, iar pentru a nu-l pierde gratis, spaniolii ar putea fi nevoiti sa-l cevedeze in aceasta vara. Fotbalistul i-a insttintat pe conducatorii lui Real ca ar vrea sa se transfere la PSG, anunta El Confidencial.

Aceasta stire nu vine ca o mare surpriza, mai ales ca echipa pregatita de Mauricio Pochettino este si in cursa pentru semnatura lui Sergio Ramos, capitanului "galacticilor" care ramane fara contract in aceasta vara, iar pana in acest moment nu a semnat prelungirea cu cea mai titrata formatie a lumii.

Pentru transferul internationalului francez ar fi nevoie ca PSG sa scoata din buzunar macar 50 de milioane de euro, avand in vedere toate performantele si garantiile pe care Varane le prezinte in eventualitatea unui transfer. Castigator al aproape tuturor competitiilor la nivel de club si nationala, jucatorul lui Real ramane sa vada unde va evolua in viitorul apropiat.