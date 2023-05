Promisiune făcută de Florentino Perez lui Carlo Ancelotti după 0-4 contra lui Manchester City

În ciuda eșecului drastic din returul semifinalelor Ligii Campionilor conta lui Manchester City (0-4), Carlo Ancelotti va fi pe banca lui Real Madrid și în sezonul următor.

Italianul susține că a avut o întâlnire cu președintele Florentino Perez în care i s-a promis că postul său nu este pus în pericol.

"Am avut ieri o întâlnire cu Florentino Perez în care și-a manifestat încrederea în mine și am vorbit despre meciul de miercuri. Mergem înainte cu aceleași obiective", a spus Carlo Ancelotti. Întrebat dacă i s-a garantat că își va duce contractul la bun sfârșit, antrenorul a răspuns scurt: "Da!".

La conferința de presă, Ancelotti a fost întrebat și despre interesul naționalei Braziliei pentru serviciile sale: "Toată lumea știe situața mea. Îmi doresc să îmi termin contractul aici, să rămân până în 2024", a răspuns italianul.

Carlo Ancelotti, revenit pe Santiago Bernabeu în 2021, se află la al doilea mandat la Real Madrid, după cel din perioada 2013-2015. În total, "Don Carlo" a cucerit două Ligi ale Campionilor, două Campionate Mondiale ale Cluburilor, două Supercupe ale Europei, un titlu în La Liga, două Cupe ale Spaniei și o Supercupă a Spaniei.

