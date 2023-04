Carlo Ancelotti a luat decizia finală, după ce a fost dorit la naționala Braziliei

Ancelotti a obținut performanțe uriașe la nivel de club cu echipele pe care le-a antrenat, iar un post de selecționer putea reprezenta o provocare în cariera sa. Italianul nu a fost până acum antrenorul unei echipe naționale, dar a lucrat cu Arrigo Sacchi la naționala Italiei, între 1992 și 1995.

Italianul s-ar fi decis, potrivit jurnalistului Nicolo Schira, și va rămâne la Real Madrid până la finalul contractului său, scadent în 2024.

De altfel, Ancelotti a declarat în repetate rânduri că ar vrea să-și ducă înțelegerea la bun sfârșit și s-a arătat dispus să semneze un alt contract cu echipa alături de care a cucerit Liga Campionilor și titlul în sezonul precedent.

Carlo #Ancelotti doesn’t change his plans: he wants to stay at #RealMadrid until 2024. #transfers