Procurorii au dezvaluit AVEREA ASCUNSA de Cristiano Ronaldo! Suma URIASA cu care a fost pagubit statul spaniol

Celebrul fotbalist portughez Cristiano Ronaldo va trebui sa plateasca 18,8 milioane de euro fiscului spaniol pentru clasarea acuzatiilor de evaziune fiscala, a confirmat vineri parchetul din Madrid.

Acordul preliminar incheiat in iunie si aprobat vineri de fisc prevede de asemenea doi ani de inchisoare cu suspendare pentru Ronaldo.

Fostul atacant al lui Real Madrid, in varsta de 33 de ani, care a semnat recent cu Juventus, a fost audiat de justitie in iulie 2017 pentru a raspunde acuzatiilor de evaziune fiscala.

Conform ministerului public, Ronaldo a utilizat intre 2011 si 2014 mai multe societati cu sedii in strainatate - Irlanda sau Insulele Virgine Britanice - pentru a evita sa plateasca in Spania impozitele pe venituri obtinute din publicitate.

Conform Parchetului, portughezul ar fi declarat in 2014 venituri de origine spaniola in valoare de 11,5 milioane euro pentru perioada cuprinsa intre 2011 si 2014, in timp ce in realitate acestea s-au ridicat la aproximativ 43 milioane euro.

La acestea s-ar adauga, conform Ministerului Public, 28,4 milioane euro ascunse fiscului, venituri obtinute din drepturile de imagine pentru perioada 2015-2020.

Avocatii lui Ronaldo au afirmat ca este vorba de o simpla diferenta de interpretare in ce priveste valoarea sumelor ce ar fi trebuit impozite in Spania.

Daca afacerea nu s-ar fi incheiat cu un acord, portughezul ar fi riscat o amenda de cel putin 28 de milioane euro si pana la trei ani si jumatate de inchisoare, a indicat sindicatul expertilor din ministerul Finatelor, Finances, Gestha.

Marele sau rival de la FC Barcelona, argentinianul Lionel Messi, nu a evitat procesul si a fost condamnat in 2016, pentru frauda fiscala, la o amenda de 2 milioane de euro si la o pedeapsa de 21 de luni de inchisoare, comutata apoi intr-o amenda suplimentara de 252.000 de euro, adica 400 de euro pentru o zi de inchisoare.