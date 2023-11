Probleme mari pentru FC Barcelona! S-a accidentat în pauza internațională: "Va zbura mâine înapoi"

Nemții vor găzdui în luna iunie Campionatul European din 2024. În consecință, Germania nu e prezentă în actuala campanie a preliminariilor pentru calificarea la EURO.

Totuși, selecționata lui Julian Nagelsamnn va lua parte în două jocuri de pregătire în noiembrie: împotriva Turciei (sâmbătă, 18 noiembire, 21:45) și împotriva Austriei (marți, 21 noiembrie, 21:45).

Julian Nagelsmann a anunțat înainte de „dubla” nemților că Marc-Andre ter Stegen va lipsi de la meciuri, din cauza problemelor de la spate, și va zbura înapoi la Barcelona pentru investigații.

„Marc-Andre ter Stegen va absenta de la ambele meciuri din cauza problemelor la spate. Va zbura înapoi la Barcelona mâine. Sper să fie apt până se termină pauza internațională”, a spus Nagelsmann, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

