Barcelona pregătește două transferuri spectaculoase: ”Sunt jucători-cheie”

Transferați sub formă de împrumut la campioana Spaniei până la finalul acestui sezon, portughezii Joao Cancelo (29 de ani) și Joao Felix (24 de ani) au impresionat într-un timp scurt în tricoul catalanilor.

Astfel, Barcelona se gândește deja la cum ar putea să-i transfere definitiv pe cei doi internaționali lusitani. Interesul clubului pentru Cancelo și Felix a fost confirmat prin vocea directorului sportiv Deco, și el fost mare internațional portughez.

”Fără dubii, vrem să-i păstrăm pe amândoi și în sezonul următor, și pe viitor. Sunt jucători-cheie pentru noi și sunt fericiți aici. E încă devreme dar ne gândim la negocieri, suntem fericiți cu amândoi”, a spus Deco, pentru RAC1.

Împrumutat și la Chelsea în sezonul precedent de Atletico Madrid, Joao Felix este acum jucătorul Barcelonei până în vară, după care se va întoarce la clubul pregătit de Diego Simeone, unde mai are contract până în 2029.

