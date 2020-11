Probleme financiare la Real Madrid! Salariile jucatorilor vor fi taiate pentru a doua oara in 7 luni: cerinta fotbalistilor pentru a accepta diminuarea

Problemele financiare sunt tot mai prezente si in fotbalul mare din cauza pandemiei de Covid-19.

La Real Madrid se pregateste o noua taiere a salariilor, anunta Mundo Deportivo. Cu pierderi urioase din cauza pandemiei de coronavirus, unul dintre cele mai puternice cluburi este gata sa reduca pentru a doua oara din castigurile fotbalistilor pentru a salva din bani.

Conform spaniolilor, daca pana la finalul acestui sezon nu se va permite accesul pe stadion al fanilor, Real Madrid ar putea avea pierderi doar de aici de aproape 200 de milioane de euro.

In concluzie, sefii clubului madrilean vor taia 10% din salariile tuturor angajatilor de la echipa de fotbal si de baschet.

Mundo Deportivo anunta ca jucatorii sunt pe cale sa accepte si aceasta reducere, a doua in doar 7 luni, insa au o cerinta pentru conducatorii clubului: sa nu transfere pe nimeni in fereastra transferurilor de iarna! Pe de alta parte, echipa spera ca vor fi apreciate eforturile jucatorilor si vor fi luate in considerare atunci cand atunci cand se va negocia posibilitatea prelungirii unor contracte.

Sursa citata anunta ca, desi masura nu este pe placul tuturor jucatorilor, aceasta ar putea ajuta la deblocarea negocierilor pentru un nou contract cu Sergio Ramos si Dani Carvajal, doi dintre cei mai importanti oameni ai echipei.

Negocierile cu Ramos, capitanul echipei, sunt blocate in acest moment si el ar putea negocia cu alte cluburi incepand cu data de 1 ianuarie 2021.