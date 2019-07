Poveste incredibila in La Liga: a fost sofer de tir si a lucrat pe santier, la 32 de ani a devenit profesionist si va juca in Europa! 

Un jucator de 32 de ani din Spania traieste o poveste incredibila.

Enric Gallego a fost sofer de tir, a lucrat pe santier si a instalat aparate de aer conditionat, iar in timpul liber a lucrat fotbal la amatori.

Dupa 13 ani de munca, Enric Gallego a dat lovitura! El va juca in La Liga si Europa League, dupa ce a fost transferat de Getafe cu 6 milioane de euro!

Gallego a dat 15 goluri in 4 luni in liga a doua!

Drumul jucatorului spaniol a fost complet atipica. Gallego a devenit fotbalist profesionist abia anul trecut, cand a ajuns in liga a doua, la Extremadura, cand avea 31 de ani si 11 luni. Inainte de asta a jucat la echipe de amatori precum Cornella, Premia sau Alzamora, dar cand a ajuns in liga a doua spaniola a marcat 15 goluri in patru luni pentru Extremadura.

Nu a durat mult pana cand cluburile din La Liga l-au luat in vizor, iar Huesca l-a transferat cu 2 milioane de euro. A jucat in prima liga din Spania, insa Huesca a retrogradat. Marele sau regret a fost ca a ratat deplasarea pe Bernabeu cu Real Madrid. "Fostii mei colegi au jucat pe Bernabeu, insa eu am ratat-o. Acum e randul meu sa ma bucur. Asa a fost sa fie pentru mine, sa ajung la nivelul asta acum, nu as schimba nimic din trecutul meu", a spus Gallelo.

Enric Gallego, la Getafe pentru 6 milioane euro!

In aceasta vara, atacantul spaniol a intrat in atentia lui Getafe, care i-a achitat clauza de reziliere de 6 milioane de euro. Getafe a fost surpriza sezonului trecut in Spania si va juca in Europa League in acest sezon.

In 18 luni, cariera lui Enric Gallego a cunoscut o ascensiune incredibila. In urma cu un an s jumatate juca pe terenuri cu mai mult nisip decat iarba si muncea cu ziua in zona Cataluniei pentru a se intretine. Acum e jucatorul lui Getafe pentru 6 milioane de euro!

"Toti oamenii din fotbalul profesionist apreciaza munca, ei au parinti, surori sau frati care muncesc, insa pentru ca am trait ce am trait cred ca apreciez totul putin mai mult", a mai spus jucatorul pentru Reuters.