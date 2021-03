Planul SURPRIZA al lui Laporta pentru un nou trofeu Champions League! Cum ar putea arata primul 11 al Barcelonei in sezonul viitor

Barcelona a fost deja eliminata din Champions League de catre PSG in optimile competitiei.

Chiar daca au suferit o noua umilinta la echipa au inceput deja planurile pentru sezonul viitor. Laporta a devenit din nou presedintele Barcei si va incerca sa aduca din nou speranta, la echipa la fel cum a facut-o in 2003. Pentru reconstructia echipei au fost vehiculate mai multe nume, iar Laporta va incerca sa creeze o Barcelona capabila sa castige pentru a-l convinge pe Lionel Messi sa ramana la echipa.

Portar:

Inca din 2015 ter Stegen a fost titular, iar aceasta pozitie nu il ingrijoreaza pe presedintele Barcei.

Fundasi:

Sergino Dest a fost adus in acesta toamna si devine mai bun de la meci la meci. El va a=evolua in flancul drept al apararii catalane. Gerard Pique este inca vital in centru si probabil ca va face pereche cu Ronald Araujo in sezonul viitor. Eric Garcia va fi adus la Barca pentru a oferi stabilitate unei defensive care nu se poate baza pe Clement Lenglet, Samuel Umtiti sau Oscar Mingueza.

In partea stanga, Jordi Alba va ramane titular. Contractul sau cu gruparea blaugrana expira in 2024.

Mijlocasi:

Frenkie de Jong este in continuare un jucator de pespectiva, la fel ca Pedri, dar exista posibilitatea ca pe Camp Nou sa soseasca Wijnaldum de la Liverpool. Aceasta inovare in mijloc va crea concurenta pentru Sergio Busquets, care s-a bucurat de postul de titular in ultimii ani. Dembele a devenit foarte important in ultimele luni si va evolua in continuare pe partea dreapta. Ansu Fati va fi pe stanga, iar tanarul jucator este vazut ca fiind bijuteria clubului. Chiar daca s-a accidentat, conducerea are in continuare mare incredere in el.

Atacanti:

Laporta il vede pe Messi un pilon important in proiectul sau, dar mai intai va trebui sa il convinga sa ramana la club. Pentru a se asigura ca argentinianul va continua pe Camp Nou, Sergio Aguero, prieten bun cu Messi, ar putea veni la echipa. O alta posibila sosire este cea a lui Memphis Depay, al carui contract cu Lyon expira vara viitoare.

Rezerve:

Neto, Antoine Griezmann, Sergio Busquets, Trincao, Riqui Puig, Illaix Moriba, Miralem Pjanic, Martin Braithwaite, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Philippe Coutinho, Mingueza și Sergi Roberto vor fi probabil optiuni.

Chiar si asa, Barcelona va trebui sa vanda in aceasta vara pentru a avea banii necesari transferurilor, astfel ca nimeni nu are postul garantat in echipa catalanilor.