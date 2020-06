Pique a dat titlul in La Liga! Fundasul Barcelonei comenteaza arbitrajul in favoarea Realului: "La ce am vazut, e greu sa piarda puncte!"

Barcelona a remizat cu Sevilla, 0-0, iar Real Madrid ar putea profita de rezultat pentru a trece pe primul loc in La Liga.

Real Madrid joaca in deplasare cu Real Sociedad, iar o victorie i-ar putea trimite pe elevii lui Zidane pe primul loc in La Liga.

La finalul meciului cu Sevilla, Gerard Pique a vorbit despre sansele la titlu si a afirmat ca Real a devenit principala favorita, fiind si ajutata de arbitrii.

"Este clar ca am pierdut doua pucnte. Am controlat jocul in intregime, am jucat bine, chiar daca apararea lor a lasat foarte putine spatii. Cred ca va fi extrem de greu sa castigam campionatul, se vor pierde putine puncte in etapele ramase.

Dupa ce am vazut in ultimele meciuri, va fi greu ca Real sa piarda puncte, insa incercam sa recuperam si sa revenim pe prima pozitie", a declarat Gerard Pique la finalul meciului.

Declaratiile lui Pique vin dupa ce in ambele meciuri pe care le-a disputat Real pana acum, cu Eibar si Valencia a existat cel putin o faza de arbitraj controversata.