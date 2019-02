Perez a dat ORDIN: satul de situatia lui Modric, presedintele Realului i-a stabilit soarta! Balonul de Aur va semna pe doua sezoane

Modric le-a dat emotii "galacticilor" in ultima perioada.

Imediat dupa plecarea lui Cristiano Ronaldo la Juventus, Modric a dat si el semne ca si-ar dori sa paraseaca echipa. Discutiile despre un eventual transfer al croatului s-au amplificat dupa ce aceasta a castigat Balonul de Aur.

Inter Milano si Juventus au fost cluburile care si-au manifestat interesul pentru el, insa Real Madrid are alte planuri. Potrivit AS, Florentino Perez s-a saturat de starea de incertitudine din jurul lui Modric si "a ordonat sa i se prelungeasca intelegerea".

Conform sursei citate, Modric este asteptat la negocieri in birourile de pe "Bernabeu" cu un contract valabil pe doua sezoane. Actuala intelegere ii expira in vara anului 2020. Jurnalistii de AS mai noteaza si ca Modric a revenit la sentimente mai bune fata de Real si ar fi dispus sa accepte prelungirea contractului.

Modric joaca la Real din 2012, perioada in care a castigat 15 trofee. Dintre acestea, un titlu de campion in Spania si patru trofee UEFA Champions League.