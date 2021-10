Pedri a ajuns la un acord cu FC Barcelona pentru prelungirea contractului. A fost stabilită o clauză de reziliere imensă

Potrivit informațiilor oferite de jurnalistul Fabrizio Romano, mijlocașul iberic urmează să semneze în următoarele ore un nou contract valabil până în iunie 2026.

Detaliul impresionant al înțelegerii celor două părți este clauza de reziliere impresionantă pe care au stabilit-o, un miliard de euro.

Barcelona have reached total agreement with Pedri to extend his contract until June 2026, here we go! New deal to be signed in the next hours/days. Final clauses agreed and fixed too. ⭐️???????? #FCB

EXCL: new release clause for Pedri will be €1B (one billion). ???? #Pedri pic.twitter.com/L3EECyDQNg