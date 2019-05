Patru cluburi DE TOP l-au contactat pe Sergio Ramos! CLAUZA URIASA pe care trebuie sa o achite daca-l vor pe capitanul Realului

Sergio Ramos vrea sa plece de la Real Madrid.

Capitanul echipei de pe Santiago Bernabeu si-a informat familia si prietenii ca se gandeste serios sa plece de la Real Madrid in aceasta vara.

Sergio Ramos a avut si o intalnire cu Florentino Perez in urma cu doua saptamani. Cei doi au cazut de acord sa se mai gandeasca la o modalitate de a rezolva situatia, insa ofertele curg pentru capitanul Realului.

Potrivit AS, Manchester United, Liverpool, Juventus si o echipa din China au batut deja la usa lui Sergio Ramos.

Cei mai hotarati par insa cei de la Juventus, avand in vedere ca Cristiano Ronaldo ar fi vorbit deja cu oficialii clubului italian si le-ar fi spus sa faca un efort pentru a obtine semnatura spaniolului. Cristiano Ronaldo il cunoaste bine pe Sergio Ramos, cei doi au fost coechipieri si in cinci sezoane petrecute la Real, cei doi au cucerit impreuna patru trofee UEFA Champions League.

Totusi, Sergio Ramos mai are doi ani de contract la Real Madrid, pana in iunie 2021, astfel ca are o clauza de reziliere absolut uriasa: 800 de milioane de euro.