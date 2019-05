Sergio Ramos i-a spus lui Florentino Perez ca vrea sa plece de la Real! Adevarul a iesit acum la iveala: ce au discutat cei doi

Sergio Ramos si Florentino Perez s-au intalnit acasa la capitanul Realului.

Vestile care au aparut in presa spaniola joi noapte s-au adeverit. Sergio Ramos s-a intalnit cu Florentino Perez si au vorbit despre intentiile capitanului Realului de a parasi echipa de pe Santiago Bernabeu.

Cei doi s-au intalnit acasa la Ramos in urma cu 15 zile. La prima parte de discutii au fost prezenti si tatal si fratele fotbalistului, insa, in cele din urma, Ramos si Perez au ramas singuri, pentru a discuta intre patru ochi. Capitanul Realului i-a explicat presedintelui care sunt motivele pentru care are dubii in privinta viitorului sau la Real Madrid, scrie Marca.

La finalul intalnirii, cele doua parti au cazut de acord sa continue discutiile si sa analizeze totul, astfel incat sa fie luata cea mai buna decizie.

Zinedine Zidane il sustine pe Sergio Ramos si il vrea in continuare in echipa, astfel ca, pana in urma cu doua saptamani, nimeni de la Real nu s-ar fi gandit ca fotbalistul, care mai are contract pana in 2021, ar putea parasi echipa de pe Bernabeu in aceasta vara.

Sergio Ramos si-a informat familia si prietenii ca vrea sa plece de la Real Madrid

Zidane ar putea ramane fara un om de baza al Realului, chiar atunci cand vrea sa reconstruiasca echipa, dupa ce "galacticii" au ratat toate obiectivele in acest sezon.

Potrivit informatiilor jurnalistilor spanioli, Sergio Ramos s-ar fi confensat familiei si unor prieteni ca si-ar dori sa plece in aceasta vara.

Sergio Ramos se afla la Real Madrid din 2005. A marcat 84 de goluri in 606 meciuri si a castigat 20 de trofee. Dintre acestea sunt 4 titluri de campion in Spania si 4 trofee UEFA Champions League.