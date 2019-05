SOC pentru Sergio Ramos! Au aparut imagini cu viitoarea lui sotie COMPLET DEZBRACATA. FOTO

Sergio Ramos uita de sezonul slab al lui Real Madrid in aceasta vara, cand se va casatori cu Pilar Rubio.

Ramos a decis sa se insoare cu Pilar Rubio in aceasta vara, la concurenta cu nunta lui Rafael Nadal din aceasta vara.

Capitanul lui Real Madrdid este impreuna cu Pilar Rubio din 2012 si au impreuna deja trei baieti. Pilar e mai in varsta decat Ramos, are 41 de ani si o cariera indelungata in televiziune in Spania.

Fanii au descoperit o intregistrare mai veche in care Pilar se dezbraca complet in fata camerelor, iar presa din Catalunia nu a ezitat sa o promoveze.