O legendă a fotbalului l-a văzut pe Joao Cancelo jucând și a explodat: "Înțeleg de ce nu i-a plăcut lui Pep Guardiola"

Ronald de Boer, campion al Spaniei alături de Barcelona, a exprimat critici puternice la adresa lui Joao Cancelo, mai ales în urma performanței sale din meciul cu Real Madrid.

Ronald De Boer a remarcat: "Acum înțeleg de ce lui Pep Guardiola nu i-a plăcut Cancelo", indicând nemulțumirea față de stilul de joc al fundașului portughez.

De Boer și-a continuat critica evidențiind tendința lui Cancelo de a prioritiza acțiunile ofensive în detrimentul responsabilităților defensive, afirmând că fundașul joacă un altfel de fotbal.

"Acest tip joacă fotbalul său propriu. El crede că totul este despre ce faci cu mingea, ești un fundaș, la naiba!" a declarat De Boer, citat de MARCA.

????️???? Ronald de Boer does NOT hold back on João Cancelo:

“Now I know why Pep Guardiola didn't like Cancelo. This guy plays his own football. He plays for himself.

He thinks it's only what you do with the ball that matters but you're a f***ing defender." ???? pic.twitter.com/oC9kXYODGH