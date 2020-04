"Nu ar rezista la un club ca Real nici un sezon!" Atac DUR la adresa lui Antonio Conte! Un jucator pe care l-a antrenat dezvaluie cum se comporta la antrenamente

Antonio Conte este un antrenor de renume in fotbalul mare, desi este considerat o persoana dificila.

Diego Costa a vorbit intr-un interivu pentru ESPN despre fostul sau antrenor de la Chelsea din perioada 2016-2018, cu care nu s-a inteles. Atacantul lui Atletico Madrid a intrat de multe ori in colimator cu actualul antrenor al lui Inter.

"Eu si cu el am avut probleme in afara terenului, insa el este un antrenor mare. Nu ii port pica, insa pentru a fi un antrenor cu adevarat important trebuie sa schimbi ceva la latura umana a modului in care interactionezi cu jucatorii la antrenamente.

Este un tip suspicios. Cred ca la un club ca Real Madrid nu ar rezista nici un sezon", a declarat Diego Costa.