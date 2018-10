Noul pariu al celor de la Real! El poate rezolva problemele la Madrid: Il vor din iarna

Real Madrid a pus ochii pe un nou jucator.

In timp ce intreaga planeta vorbeste despre faptul ca zilele lui Julen Lopetegui sunt numarate, Real Madrid continua sa munceasca pentru a-si asigura viitorul, iar din partea departamentului sportiv lucrurile sunt clare: Realul trebuie sa-si improspateze fortele in perioada de transferuri din iarna sau, in cel mai rau caz, in cea din vara.

Una dintre pozitiile pentru care cei de la Madrid cauta un jucator este cea de mijlocas. Ultimele informatii arata ca cei de la Real si-au indreptat atentia catre columbianul Wilmar Barrios, potrivit Marca.

Un reprezentant al Realului ar fi fost in Buenos Aires si ar fi urmarit mai multe meciuri ale celor de la Boca Juniors, fiind impresionat de evolutia lui Wilmar Barrios.

Mijlocasul columbian are 25 de ani si are contract cu Boca pana in iunie 2021. Cu o mobilitate mai buna decat a lui Casemiro, insa cu o mai slaba prezenta din punct de vedere fizic, Wilmar Barrios a devenit un om de baza la Boca Juniors. El a jucat si in trei meciuri de la Cupa Mondiala din Rusia, acolo unde s-a spus ca este un nou om de referinta, atat pentru echipa sa nationala, cat si pentru cea de club.