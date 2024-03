Motivul pentru care Xavi Hernandez a fost eliminat în meciul cu Atletico Madrid: "Incorect"

Joao Felix, jucător împrumutat de Atletico Madrid la FC Barcelona, a deschis scorul pe stadionul Metropolitano, în minutul 38, fructificând o pasă a lui Robert Lewandowski, cel care a mărit apoi avantajul catalanilor, imediat după pauză (47).

Robert Lewandowski a recidivat după o oră de joc, oferindu-i un assist perfect lui Fermin Lopez, care a închis tabela în minutul 65.

În urma acestei victorii, FC Barcelona a urcat pe locul secund în clasament, cu 64 de puncte, depăşind Girona, care a coborât pe poziţia a treia, cu 62 de puncte, după eşecul suferit sâmbătă pe terenul echipei Getafe (0-1). Catalanii se află la opt puncte distanţă de marea rivală Real Madrid, liderul clasamentului.

Înainte de pauză, Sanchez Martinez l-a eliminat pe Xavi. Inițial, antrenorul a fost avertizat cu cartonaș galben în minutul 40, după ce a protestat la un fault comis asupra lui Robert Lewandowski.

Câteva faze mai târziu, centralul s-a îndreptat spre Xavi și i-a arătat direct cartonașul roșu. "Ce ți-am spus? Ce ți-am spus", a fost reacția acestuia spre al patrulea arbitru, însă decizia nu a fost întoarsă.

