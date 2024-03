Cu Xavi eliminat de arbitrul Jose Maria Sanchez Martinez la finalul primei reprize, catalanii s-au impus cu scor de forfait la Madrid, în faţa formaţiei lui Diego Simeone.

Robert Lewansowski i-a pasat decisiv lui Joao Felix în minutul 38 şi acesta a deschis scorul. Polonezul şi-a trecut apoi numele pe tabela de marcaj, majorând diferenţa în minutul 47, pentru ca în minutul 65 tot Robert Lewandowski să paseze la golul de 3-0 al Barcelonei, înscris de Fermin Lopez, cu o lovitură de cap.

Nahuel Molina a fost eliminat în minutul 90+2 şi FC Barcelona s-a impus cu 3-0. Portarul român Horaţiu Moldovan a fost rezervă neutilizată la Atletico Madrid.

FC Barcelona a urcat pe locul secund, cu 64 de puncte, la opt puncte distanţă de lider, Real Madrid. Atletico Madrid rămâne pe locul 5, cu 55 de puncte.

JOAO FELIX GIVES BARCELONA THE LEAD AGAINST ATLETICO MADRID! HIS LOAN CLUB! ????????????pic.twitter.com/TpacZCRV23