Motivul hilar pentru care Gerard Pique a fost amendat cu 12.000 de euro de către Pep Guardiola! 

Gerard Pique (36 ani) nu a mai așteptat finalul sezonului pentru a-și încheia cariera. În 6 noiembrie 2022, fundașul central a jucat ultima dată pentru Barcelona, în victoria cu Almeria, 2-0.

Pep Guardiola l-a amendat pe Pique pentru că purta mânecă scurtă iarna

Gerard Pique a sosit pe Camp Nou odată cu Pep Guardiola (52 ani), în vara lui 2008, iar împreună, în perioada 2008-2012, au făcut din Barcelona una dintre cele mai bune echipe de fotbal din istorie. Numai că, stoperul și-a amintit că Guardiola l-a taxat cu o amendă de 12.000 de euro și l-a obligat să plătească cina pentru întreg lotul pentru că răcea constant iarna din cauza faptului că purta mereu mânecă scurtă.

„Cu Pep am avut o relație spectaculoasă, dar ultimul an a avut ceva mai multă tensiune. Era frig și purtam mereu mâneci scurte. În fiecare an am avut angină pectorală pe 2 ianuarie. M-a lăsat fără convocare într-o călătorie la Tenerife și am mâncat toată călătoria.

Aveam 22 de ani și soarele era mai mult decât soare. A fost întotdeauna un pic de joc la limită, să văd cât de departe aș putea merge”, a declarat Gerard Pique, potrivit as.com.

În 14 sezoane și jumătate la FC Barcelona, jucătorul spaniol a aduant 616 meciuri, în care a marcat 53 de goluri și a oferit 13 pase decisive. A câștigat 3 trofee UEFA Champions League, 3 Supercupe ale Europei, 3 Campionate Mondiale ale Cluburilor, 8 tilturi în LaLiga, 7 Cupe ale Spaniei și 6 Supercupe.