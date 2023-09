Patrick Kluivert s-a alăturat Barcelonei în 1998 și a petrecut șase ani pe Camp Nou, în perioada 1998-2004. Legendarul fotbalist olandez a disputat 249 de partide în tricoul roș-albastru și a înscris de 124 de ori. Câștigător de Liga Campionilor, Supercupa Europei și golgheter al europeanului din 2000, Kluivert are un campionat în palmares alături de catalani.

Patrick Kluivert nu și-a pierdut dragostea pentru catalani și a fost antrenor în academia Barcelonei între 2019 și 2021. Fiul său, Shane Kluivert, a dobândit aceeași pasiune și a semnat primul său contract profesional, la 16 ani. De la nouă ani în La Masia, Shane a semnat un contract cu Barcelona, însoțit la semnare de tatăl său.

Patrick Kluivert’s son Shane Kluivert has just signed his first professional deal at Barcelona — turned 16 yesterday ???????????????? #FCB

Shane left PSG to join Barça when he was 9 years old. pic.twitter.com/t9dSNG3gPb