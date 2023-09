Xavi atrage atenția după remontada: ”A fost ceva brutal”

Suporterii catalani au fost martorii unui meci de infarct pe Estadio Olimpico. După o primă repriză nefastă, și un debut de parte secundă dezamăgitor, elevii lui Xavi s-au văzut conduși cu scorul de 0-2 în minutul 76.

Perechea Joao-Joao a reprezentat asul din mâneca lui Xavi. Pe rând, întâi Joao Felix, iar apoi Joao Cancelo, l-au servit în două rânduri pe Lewandowski, polonezul reușind dubla în doar 4 minute, în minutele 85 și 89. Celta Vigo a plecat cu mâna goală din Catalunia, după ce Joao Cancelo a înscris golul victoriei în minutul 89.

How much do you love FC barcelona? Cancelo :pic.twitter.com/4YOgjb6y6e — ???????????????? ???????????? (@harryfcb21) September 23, 2023

WHAT A COMEBACK ???????? All three goals by FC Barcelona in Last 8 minutes ????????❤️pic.twitter.com/2uRJBKhP4w — HXN (@hxnkhany) September 23, 2023

”A fost o victorie datorată credinței”

Xavi nu a apărut în fața camerelor optimist în totalitate și a atras atenția asupra greșelilor elevilor săi, precum și a ce ar fi însemnat un eșec în urma reînnoirii contractului: ”A fost o revenire spectaculoasă. Am crezut până la sfârșit. Am jucat cu credință și curaj. Reînnoirea mea ar fi fost foarte afectată cu un 0-2, din cauza punctelor. Sunt echipe foarte puternice, precum Girona, Madrid, iar astăzi a fost o victorie a credinței. Nu este o zi în care să scoți pieptul afară. Ne-am dezorganizat și circulația nu a mai fost ca în ultimele meciuri. Dar echipa a dat dovadă de curaj și a fost o revenire brutală, de credință. Când nu joci bine, trebuie să scoți aceste lucruri. Ne-am asumat din ce în ce mai multe riscuri, mai ales după 0-2. Am rămas doar cu doi fundași centrali, cu interi pe post de pivoți și cu aripi pe post de mijlocași... Am crezut că trebuie să fiu intervenționist. Am jucat cu o apărare în trei și chiar am ajuns să avem o apărare în doi, cu Balde jucând în față a trebuit să ne asumăm riscuri și ne-a ieșit foarte bine. Gavi poate juca peste tot, pe cele patru posturi de mijlocaș. Dacă trebuie să personalizez revenirea în cineva, acela este Gavi, dar toată lumea a avut încredere. 0-2 a fost o lovitură și, în mod normal, Barça nu a depășit acest lucru, dar astăzi am dat dovadă de o credință neobișnuită și de un mare caracter de învingător” a transmis tehnicianul spaniol potrivit sport.es

????️ Xavi spoke in his after match press conference ????️: "Normally, at 0-2 at home you are almost defeated but with this generation of young people, they are not afraid and have a winning mentality." pic.twitter.com/0PZ0U8Br7G — Barça Buzz (@Barca_Buzz) September 23, 2023

Barcelona se află la al treilea succes consecutiv și are un golaveraj de 13-2. În ultimele trei meciuri, catalanii au învins-o pe Betis Sevilla în campionat, scor 5-0, pe Antwerp în Liga Campionilor în aceeași manieră, și acum pe Celta Vigo, scor 3-2(0-2).