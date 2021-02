Moment SOCANT la conferinta de presa a lui Ronald Koeman! Antrenorului olandez i-a curs SANGE din nas din cauza problemelor cu inima!

Ronald Koeman a sustinut conferinta de presa de dinaintea meciului cu Sevilla din etapa cu numarul 25 din La Liga.

Antrenorul olandez nu a putut insa sa duca la bun sfarsit conferinta, deoarece din senin a inceput sa ii curga sange din nas. Presa din Spania anunta ca este pentru a doua oara in ultimele saptamani cand i se intampla acest lucru antrenorului de 57 de ani.

Koeman sufera de anumite probleme cardiace si acesta este motivul pentru care s-ar intampla aceste episoade neplacute. In mai 2020, pe vremea cand era selectioner al nationalei Olandei, Koeman a suferit un infarct, in urma caruia i-au fost montate doua stenturi.

"Pentru a-i linisti pe oameni, va spun ca Ronald Koeman foloseste anticoagulante dupa problemele cardiace avute, aceasta fiind cauza pentru sangerarile nazale neprevazute", a spus jurnalistul de la As Javi Miguel dupa acest eveniment neplacut.

Barcelona se va deplasa la Sevilla, echipa aflata pe locul 4 cu 48 de puncte, doua mai putin decat catalani, dar si un meci mai putin disputat.

In cazul unei victorii, echipa blau-grana ar depasi temporar in clasament pe Real Madrid si s-ar apropia la doua puncte de liderul Atletico, dar ar avea si doua meciuri mai mult disputate.

"Stiu ca in calitate de antrenor al Barcelonei esti pus sub o mare presiune. Daca nu castigi, vina e antrenorului. Accept si imi asum, am timp sa dau ce am mai bun. Nu ma gandesc niciodata la esec, ci la victorie. Nu stiu ce va urma, e timp sa discutam despre viitor, dar sunt optimist", a declarat Koeman inainte de aparitia acestor probleme.