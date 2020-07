EXTRATERESTRU! Messi e primul jucator din ISTORIA fotbalului care a contribuit la 1000 de goluri! Cifrele incredibile ale lui D10S Messi

Lionel Messi a fost unul dintre cei mai buni oameni de pe teren in meciul dintre Barcelona si Alaves.

Argentinianul a reusit sa inscrie doua goluri si a oferit o pasa de gol cu care a intrat in istoria competitiei. Messi a ajuns la 21 de assist-uri in acest sezon, doborand recordul lui Xavi, care data din sezonul 2008/09. Astfel, decarul Barcelonei este jucatorul cu cele mai multe pase de gol reusite intr-un singur sezon din La Liga.

✨ H I S T O R Y ✨ With 2⃣1⃣ assists, Messi overtakes Xavi as the player with MOST ASSISTS in a single #LaLigaSantander season! ????#AlavesBarça pic.twitter.com/Lrx84HI2cJ — LaLiga English (@LaLigaEN) July 19, 2020

Acesta este al 6-lea an in care Messi este lider in clasamentul pasatorilor, performanta reusita si in sezoanele 2010/11, 2014/15, 2015/16, 2017/18 si 2018/19.

In plus, cu cele doua goluri marcate in ultima partida a stagiunii, Messi a ajuns la 25 de reusite, fiind golgeterul competitiei. Este al 11-lea an consecutiv in care argentinianul a reusit sa inscrie minim 25 de goluri in La Liga.

⚽️ 09/10 – 34

⚽️ 10/11 – 31

⚽️ 11/12 – 50

⚽️ 12/13 – 46

⚽️ 13/14 – 28

⚽️ 14/15 – 43

⚽️ 15/16 – 26

⚽️ 16/17 – 27

⚽️ 17/18 – 34

⚽️ 18/19 – 36

⚽️ 19/20 – 25 ????????❤️ Messi reaches 25 #LaLigaSantander goals for the 11th season in a row!#AlavesBarça pic.twitter.com/emyycWcP5S — LaLiga English (@LaLigaEN) July 19, 2020

El este urmat in clasamentul marcatorilor de Benzema, care are 21 de goluri inscrise.

Daca Barcelona va reusi sa faca o figura frumoasa in Champions League, argentinianul va fi favorit in lupta pentru cel de-al 7-lea Balon de Aur din cariera.