Messi a castigat pentru a 5-a oara Gheata de Aur! Starul Barcei a vorbit despre transferul lui Griezmann dupa ultimul meci: "Evident ca imi place!"

Pentru al doilea an consecutiv, Gheata de Aur a Europei poarta numele lui Leo Messi.

Jucatorul celor de la FC Barcelona, Leo Messi, a castigat Gheata de Aur a Europei gratie celor 34 de goluri inscrise in acest sezon de La Liga - Messi a mai castigat trofeul in 2010, 2012, 2013 si 2017. Messi i-a depasit in acest an pe Mohamed Salah, 32 de goluri in campionat pentru Liverpool, si pe Harry Kane, 30 de goluri in Premier League pentru Tottenham. Marele rival al lui Leo Messi, Cristiano Ronaldo, a terminat pe locul 9 in clasament dupa ce a inscris 26 de goluri in acest sezon de La Liga.

Messi, cel care a inceput ca rezerva in partida castigata cu 1-0 cu Real Sociedad, a vorbit dupa meci despre urmatorul mare transfer pregatit de FC Barcelona, cel al lui Antoine Griezmann: "Este evident ca imi place. Este unul dintre cei mai buni in acest moment.



Nu stiu nimic legat de transferul lui, dar suntem incantati cand cei mai buni vin la echipa si Griezmann este unul dintre ei" a declarat Messi.