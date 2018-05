Oferta URIASA pentru Griezmann! Atletico sparge banca pentru a stopa transferul la Barca! Ce salariu i-au propus

Atletico Madrid a castigat Europa League, insa sarbatoarea spaniolilor poate fi stricata de plecarea lui Griezmann, omul finalei, la Barcelona.

Atletico i-a oferit deja mai multe mariri de contract, insa jucatorul le-a refuzat pe rand. Ultima oferta, de 20 de milioane de euro, parea ca a incheiat negocierile dintre cele doua tabere.

Atletico a revenit insa chiar la finala Europa League cu Marseille, cand Griezmann a marcat de doua ori pentru spanioli. Culmea, un toreador invitat de Atletico la dineul oficial de la Lyon a auzit ultima suma propusa de madrileni pentru golgheterul francez: 25 de milioane de euro net pe sezon!

Griezmann e tentat insa de un transfer de 115 milioane de euro la Barcelona. Catalanii au vrut sa-l ia inca de vara trecuta, iar acum sunt decisi sa-si completeze atacul cu fenomenalul atacant francez, convocat de Deschamps la Cupa Mondiala din Rusia.

Miguel Abellan, a bullfighter, was at Atletico Madrid's official meal in Lyon and has revealed he heard Griezmann has been offered €25m a year, after tax, to stay.