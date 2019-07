Marcelo a comis-o in Brazilia! S-a certat cu Politia si a refuzat sa sufle in etilotest! Cu ce amenda s-a ales

Marcelo nu va mai putea conduce pe o perioada de un an in Brazilia.

Marcelo a ramas fara permis dupa ce a refuzat sa faca un test de alcool in sange.



Jucatorul era intr-o vacanta in Brazilia inainte de a se alatura din nou lotului lui Real Madrid. Oprit de agentii rutieri, Marcelo a refuzat sa suflet in etilotest, iar acestia i-au retras permisul de conducere si l-au amendat cu suma de 2.934 reali (n.r aproximativ 600 euro).

In consecinta, nu va mai putea conduce in Brazilia pe o perioada de un an.

Insa, nu este pentru prima data cand Marcelo intampina astfel de probleme. In 2013 a fost amendat cu 6.000 de euro dupa ce a fost prins fara conducand cu permisul suspendat la Madrid. Titularul flancul stang al apararii lui Real Madrid si-a recapatat atunci dreptul de a conduce din partea autoritatilor spaniole.