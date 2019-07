Sotia lui Sergio Ramos, incident neplacut in luna de miere: "Toate amintirile mele s-au dus!" FOTO

Sergio Ramos s-a insurat cu Pilar Rubio pe 15 iunie, iar de atunci au fost in luna de miere in Costa Rica.

Sergio Ramos s-a insurat in aceasta vara cu femeia care i-a adus deja pe lume trei copii. Pilar Rubio este o frumoasa prezentatoare TV din Spania, cu 8 ani mai in varsta decat capitanul lui Real Madrid.

Cei doi au mers in luna de miere in Costa Rica, intr-un paradis tropical, acolo unde au avut mai multe activitati. Pilar a avut parte de un incident care i-a stricat dispozitia in luna de miere. Si-a scapat telefonul in apa, iar acesta s-a ars. A pierdut toate amitirile din luna de miere cu Sergio Ramos.

"Ne-am intors din vacanta, in acest timp am incercat sa-mi recuperez informatiile de pe telefon, dar a fost imposibil, a ruginit si inca este plin de apa. Ce ma doare cel mai tare este ca am pierdut memorii personale, pe langa faptul ca nu pot sa va arat ce am facut in vacanta", le-a postat Pilar fanilor de pe Instagram.

Pilar si Sergio Ramos au apucat insa sa posteze cateva imagini din luna lor de miere. VEZI FOTO IN GALERIA DE MAI JOS

