Cosmin Olăroiu a revenit pe banca unei echipe de club, Al-Jazira din Abu-Dhabi, după mandatul său de un an, ca selecționer al Emiratelor Arabe Unite.

După despărțirea de Oli, șefii federației au bătut palma cu un antrenor foarte bine cotat, la nivel mondial, în CV-ul căruia se regăsește un loc 2, la CM 2018, și un loc 3, la CM 2022. Croatul Zlatko Dalic (59 de ani) a fost cel care a preluat ștafeta de la Cosmin Olăroiu, promițând că va demara un proiect, al cărui obiectiv principal va fi calificarea pentru CM 2030. În toată istoria ei, reprezentativa Emiratelor a fost la un singur Mondial, cel din 1990, găzduit de Italia.

Olăroiu, atac subtil la Dalic: „După revenirea de la națională, nivelul jucătorilor a scăzut!“

În primul său turneu, ca selecționer al Emiratelor, Zlatko Dalic a participat la Cupa Golfului Persic, competiție pentru care localnicii au adoptat un nume fictiv, inexistent din punct de vedere istoric: Arabian Gulf Cup. Trecând peste acest amănunt, cu Dalic pe bancă, naționala Emiratelor a disputat cinci partide: 4-0 cu Yemen, 3-0 cu Bahrain, 1-1 cu Qatar (în grupe), 1-0 cu Oman (în semifinale) și 0-2 cu Arabia Saudită (finală).

Așadar, prima experiență a lui Dalic, ca selecționer al Emiratelor, a fost, per ansamblu, una reușită, încheiată cu un loc doi, la un turneu regional. Pentru Cosmin Olăroiu, în schimb, o adevărată surpriză neplăcută a apărut după ce jucătorii săi convocați la echipa națională, cinci la număr, s-au întors, la Al-Jazira.

„După ce mi-au revenit jucătorii de la echipa națională, am observat o scădere, în ceea ce privește randamentul lor. Și nu mă așteptam la așa ceva. Această scădere mă îngrijorează“, a spus Oli, după 2-2 cu Ittihad Kalba, în weekend.

În cele două partide pe care Al-Jazira le-a disputat, după meciurile echipelor naționale din septembrie și octombrie, formația din Abu-Dhabi a înregistrat o victorie și un egal. Al-Jazira e lider în Emirate, dar și în grupa ei de Champions League Two. Până la următoarea fereastră dedicată primelor reprezentative, în luna noiembrie, echipa lui Olăroiu are de disputat cinci partide, în toate competițiile.