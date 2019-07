NOVAK DJOKOVIC, CAMPION LA WIMBLEDON | "E ireal ce s-a intamplat in seara asta! E pacat ca meciul asta a trebuit sa se termine cu un invins". Reactie superba a lui Nole

Novak Djokovic a castigat titlul de la Wimbledon 2019. E al 5-lea din cariera sa pe iarba londoneza.

Novak Djokovic s-a impus dupa un meci de 5 ore disputat in fata lui Roger Federer, in finala Wimbledon 2019. Duelul s-a incheiat abia dupa un super tie-break, pentru ca in decisiv scorul a fost 12-12!

Novak Djokovic: "E ireal ce s-a intamplat in seara asta"

"Cred ca aceasta finala, daca nu a fost cea mai entuziasmanta si emotionanta din care am facut eu parte, atunci cu siguranta este in Top 2-3 in cariera mea, impotriva unuia dintre cei mai mari jucatori de tenis din toate timpurile, Roger, pe care il respect foarte mult. M-a invins de atatea ori si eu l-am invins de atatea ori. E ireal ce s-a intamplat, e pacat ca intr-un astfel de meci cineva trebuie sa piarda. Este un pic ciudat sa joci tie-break la 12-12. Roger spunea ca vrea sa fie un model de inspiratie pentru altii, la fel este si pentru mine. El m-a inspirat pe mine in multe momente. Cand eram mic imi doream sa castig un Grand Slam. Mereu mi-am dorit sa castig aici, e ceva deosebit. Imi confectionam tot felul de trofee din diferite materiale in camera mea, dar cel mai pretios era cel de la Wimbledon. A fost ceva deosebit pentru mine sa fie si baiatul meu aici. Sotia si fata mea sunt in Londra, dar nu la meci. Le iubesc. Parintii sunt aproape de mine, intotdeauna m-au sustinut. Va multumesc", a spus proaspatul campion de la Wimbledon.