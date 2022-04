„Real Madrid a avut noroc!” Dani Alves, reacție acidă la adresa rivalilor după victoria cu Real Sociedad 

Singurul gol al partidei a fost marcat de Aubameyang, în minutul 11, din pasa lui Ferran Torres, însă a fost suficient pentru catalani, care au revenit pe locul al doilea în La Liga, având 63 de puncte, la egalitate cu Sevilla, însă cu un meci în minus. Barcelona se află însă la 15 puncte de rivala Real Madrid.

Dani Alves: „Real Madrid a avut noroc că ne-am găsit forma bună atât de târziu!”



La finalul meciului, Dani Alves a vorbit despre victoria obținută, „înțepându-i” pe rivalii madrlieni, punctând că „au avut noroc” în startul sezonului, când echipa nu se afla într-un moment bun. Brazilianul a declarat că situația ar fi fost alta dacă Barcelona ar fi jucat încă de la început așa cum o face sub comanda lui Xavi Hernandez.

„Real Madrid a avut noroc că ne-am găsit forma bună atât de târziu și a fost ghinion pentru noi. Am fi putut să ne luptăm cu ei într-un mod diferit. Așa este viața. Am ajuns târziu și a trebuit să facem un efort barbar. Știam că va fi dificil datorită nivelului pe care îl au rivalii, însă trebuie să ne axăm pentru următorul obiectiv. Nu s-a putut. Noroc pentru ei că nu am intrat mai repede în ritm”, a declarat Dani Alves citat de SPORT.

În ceea ce privește duelul cu Real Sociedad, Dani Alves a recunoscut: „Știam că va fi un meci dificil, întotdeauna e dificil aici. Este un stadion care pune presiune și ei pun presiune la minge. În prima repriză am controlat meciul mai mult, pentru că am reușit să scăpăm de presiune. În a doua parte au început să forțeze mai mult și trebuie să știi să suferi”.

Uzura, principala problemă a catalanilor!



Dani Alves a fost schimbat în minutul 66, acuzând câteva probleme medicale, însă la final a ținut să accentueze că principala problemă este uzura, mai ales pe finalul acestui sezon.

„Din punct de vedere fizic suntem bine, însă uzura e mare în această fază a sezonului. Știam că e important să luăm cele trei puncte pentru a ne poziționa cât mai bine în clasament pentru următorul nostru obiectiv”, a declarat Alves.