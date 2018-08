Lopetegui a luat DECIZIA! Cum se schimba echipa dupa vanzarea lui Cristiano Ronaldo la Juventus

Real Madrid va fi foarte diferita in noul sezon.

Partida amicala dintre Real Madrid si Juventus Torino de la International Champions Cup a dezvaluit tactica aleasa de catre Julen Lopetegui pentru noul sezon. Cum gasirea unui inlocuitor pentru Cristiano Ronaldo s-a dovedit a fi dificila, Lopetegui a decis sa schimbe planul tactic!

Mai exact, Lopetegui intentioneaza sa-l foloseasca pe Marco Asensio pe pozitia de "false nine" - Asensio a intrat la pauza cu Juventus pe aceasta noua pozitie si a reusit sa inscrie de 2 ori in victoria cu 3-1. Asensio nu ar fi un atacant clasic, urmand sa fie jucatorul care le creeaza culoare colegilor veniti din banda, in special Gareth Bale.

"Este o optiune. In presezon putem sa testam diferite lucruri si trebuie sa cautam resurse si idei diferite in interiorul echipei. A fost placut sa-l vad jucat in aceasta pozitie si a facut-o foarte bine. Nu este neaparat important unde joaca, ci cat de bine o face" a declarat Lopetegui dupa partida.