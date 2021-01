L-a facut K.O pe de Jong, arbitrul nici nu s-a uitat! Intrarea CRIMINALA, de ROSU DIRECT a lui Garcia la mijlocasul Barcelonei

Barcelona si Athletic Bilbao s-au intalnit in finala Supercupei Spaniei.

Griezmann a deschis scorul in minutul 40, insa de Marcos a egalat doua minute mai tarziu, stabilind astfel scorul la pauza. Atacantul francez a reusit dubla in minutul 77, dar Villalibre a egalat in minutul 90, ducand meciul in prelungiri.

Inaki Williams si-a dus echipa in avantaj in minutul 94. Meciul a fost extrem de intens, iar in minutul 106, Garcia l-a faultat pe de Jong aproape de propriul careu.

Mijlocasul s-a dus cu capul direct in fata lui de Jong, care a cazut imediat la pamant si a avut nevoie de interventia medicilor. Arbitrul Gil Manzano a oprit jocul, insa nu l-a sanctionat pe Garcia. Nici cei din camera VAR nu au reactionat, iar fotbalistul a scapat fara eliminare.

jesus that looks painful for de jong pic.twitter.com/gdfTVx9kXL — #LennonOUT #WengerIN (@KieranCFC88) January 17, 2021