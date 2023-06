Vestea cum că ”Balonul de Aur” va pleca de la fosta campioană a Spaniei l-a luat prin surprindere până și pe Carlo Ancelotti. Chiar dacă se zvonise că acesta intenționează să semneze un nou contract cu Real Madrid, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

Benzema a primit o ofertă de nerefuzat din punct de vedere financiar, din Arabia Saudită, pe care a acceptat-o imediat.

Karim Benzema a semnat deja cu Al-Ittihad și va juca în Arabia Saudită, unde va fi ”rivalul” lui Cristiano Ronaldo.

Acordul dintre atacantul francez și clubul saudit este valabil până în 2025 și include o opțiune de prelungire pentru încă un sezon, anunță jurnalistul Fabrizio Romano, pe contul său de Twitter.

???????????? Karim Benzema has signed main part of docs to become new Al Ittihad player joining the Saudi league — here we go!

Understand contract will be valid until 2025 but will also include option for further season.

Karim will say goodbye to Madrid fans then travel to Saudi. pic.twitter.com/OCzwszv2OL