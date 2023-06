Real Madrid a făcut în cursul zilei de duminică anunțul surprinzător legat de plecarea lui Karim Benzema, venit la doar câteva zile după ce francezul declara că zvonurile apărute legate de o posibilă plecare a sa în Arabia Saudită sunt „minciuni pe internet”. Benzema a jucat ultimul meci pentru Real Madrid duminică seară.

Madrilenii au remizat cu Athletic Bilbao în ultima etapă din LaLiga, scor 1-1, duelul disputându-se pe Santiago Bernabeu, în fața a peste 60.000 de oameni. Oaspeții au ratat un penalty în minutul 10, prin Vesga, însă au marcat în minutul 49, prin Sancet.

Realul a egalat prin Karim Benzema, în minutul 72, după ce francezul a înscris din penalty. Carlo Ancelotti l-a schimbat apoi pe fotbalist, înlocuindu-l cu Luka Modric, pentru a putea fi ovaționat de fanii de pe Santiago Bernabeu așa cum merită, în picioare.

Karim Benzema și-a încheiat astfel aventura la Real Madrid având 19 goluri marcate în acest sezon, ocupând locul al doilea în clasamentul golgheterilor, cu patru mai puțin decât Robert Lewandowski.

Karim Benzema leaves the pitch for the last time as Real Madrid player. ????????

