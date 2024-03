Joao Cancelo, verdict despre viitorul său: ”Este clar!”

Catalanii l-au adus pentru sezonul 2023/24 pe Joao Cancelo de la Manchester City, unde este legitimat din august 2019, moment în care ”cetățenii” au plătit 65 de milioane de euro pentru transferul său de la Juventus.

Joao Cancelo se simte excelent la FC Barcelona. A bifat 32 de apariții și a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de patru ori, în 2500 de minute petrecute la club. Pe deasupra, fotbalistul a înregistrat și patru pase decisive.

”Aș vrea să rămân aici la Barca și în sezonul următor să mă lupt pentru titluri. Dorința mea este clară”, a spus Joao Cancelo, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

