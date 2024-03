Ce se întâmplă cu Joao Cancelo & Joao Felix, împrumutați la FC Barcelona

După 29 de etape desfășurate în primul eșalon al Spaniei, FC Barcelona se situează pe a doua poziție cu 64 de puncte. În consecință, echipa pregătită de Xavi Hernandez a înregistrat până în clipa de față 19 victorii, șapte rezultate de egalitate și trei înfrângeri.

Joao Cancelo de la Manchester City și Joao Felix de la Atletico Madrid sunt amândoi trimiși sub formă de împrumut până la finele actualei stagiuni la FC Barcelona.

Joan Laporta, patronul catalanilor, a vorbit despre situația celor doi și a ținut să evidențieze faptul că FC Barcelona își dorește să-i păstreze și în următorul sezon.

”Cred că Joao Cancelo și Joao Felix vor continua la Barca și în sezonul următor. Sper că Atletico nu va avea vreo problemă. Iar Manchester City nu cred că va pune vreo limită.

Cu siguranță va fi o extindere a împrumutului cu un preț fix”, a spus Joan Laporta, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

