Real Madrid transfera in plina pandemie! Jucatorii si-au dat acordul sa vina pe Bernabeu! Florentino Perez a castigat razboiul cu Barcelona, PSG si City pentru doi fotbalisti

Real Madrid a obtinut acordul a doi jucatori importanti din Franta.

Spania este una dintre tarile lovite cel mai puternic de pandemia de coronavirus, insa acest lucru nu il opreste pe Florentino Perez sa negocieze pentru anumiti fotbalisti, chiar daca sezonul din La Liga ar putea fi inghetat.

Potrivit cotidianului ABC, Eduardo Camavaniga (17 ani) de la Rennes si Rayan Cherki (16 ani) de la Lyon si-au dat acordul sa joace pentru Real Madrid. Camavaniga joaca pe postul de mijlocas defensiv, iar suma de transfer se ridica la 50 de milioane de euro. Fotbalistul mai era dorit si de Manchester City, PSG si Barcelona.

Ryan Cherki este cotat la 20 de milioane de euro in acest moment si in aceasta stagiune a jucat in 16 meciuri pentru Lyon in toate competitiile inclusib in UEFA Youth League. Potrivit sursei citate, Real Madrid va plati pentru cei doi tineri fotbalisti peste 75 de milioane de euro.