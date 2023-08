Ireal! Câte minute de joc efectiv au fost în Getafe - Barcelona, prelungit cu minimum 10 minute pe repriză 

Catalanii au rămas în 10 oameni din prima repriză, după ce Raphinha a văzut cartonașul roșu, în urma unui fault dur asupra unui adversar. Prima repriză a fost prelungită cu 10 minute, după multe tensiuni pe teren între jucătorii celor două echipe.

În a doua parte și un jucător de-ai gazdelor a fost eliminat, dar tensiunile au continuat, existând multe momente în care jucătorii lui Getafe au avut intrări dure, la limita regulamentului. Și a doua repriză s-a prelungit cu peste 10 minute, după ce Barcelona a reclamat penalty în urma unui fault în careu.

Arbitrul a analizat faza cu ajutorul VAR și a decis să acorde henț la Gavi, spre furia catalanilor, are au acuzat arbitrajul și deciziile luate împotriva lor.

Partida disputată pe Cloiseum Alfonso Perez a doborât recordul dee cel mai lung joc disputat în LaLiga conform OptaJose, cel puțin din sezonul 2007/08 până în prezent. Conform sursei citate, timpul total de joc a fost 115 minute și 54 de secunde, însă timpul efectiv a fost de doar 60 de minute și 49 de secunde.

