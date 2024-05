Carlo Ancelotti a reacționat după ce Toni Kroos și-a anunțat retragerea! ”Va câștiga Balonul de Aur?” Răspunsul italianului

La conferința de presă premergătoare partidei cu Real Betis, din ultima etapă din La Liga, Carlo Ancelotti, antrenorul de pe banca lui Real Madrid, a vorbit și despre despărțirea de mijlocașul german.

Carlo Ancelotti: ”Este foarte complicat să îl înlocuim pe Kroos!”

Ancelotti a recunoscut că va fi imposibil pentru Real Madrid să îi găsească un înlocuitor lui Toni Kroos, însă tehnicianul are încredere că echipa din capitala Spaniei va reuși să depășească acest moment, așa cum a mai făcut-o de multe ori în trecut.

Totodată, Ancelotti a transmis că Real Madrid trebuie să găsească maniera perfectă pentru a se despărți de Kroos: câștigarea finalei Champions League.

”Veteranii, legendele trebuie să își aleagă destinul. Trebuie să îi respectăm decizia lui Toni, trebuie să ne luăm rămas bun de la el în cel mai frumos mod cu putință. Îi respect decizia foarte mult, pentru că este cea a unui bărbat cu mult curaj.

Este foarte complicat să îl înlocuim, dacă nu imposibil, dar această echipă are resurse, așa cum a arătat în ultimii zece ani. În fiecare an pierdem jucători, dar ceea ce nu trebuie să pierdem este atitudinea și dedicarea. Sper să nu uităm de toți cei care au plecat și care au creat o atmosferă bună în tot acest timp.

Am discutat cu Kroos despre asta, era convins, vrea să se retragă la un nivel înalt. Să își ia rămas bun acum este ideal. Toți vor să se retragă la un nivel înalt, dar trebuie să ai mult curaj să o faci.

Calitățile tehnice ale lui Kroos sunt dificil de întâlnit, nu la asta ne gândim. Ne gândim să ne pregătim pentru finală și să o câștigăm. Și Kroos se gândește la același lucru. Este dificil să încercăm să îl facem să se răzgândească. Este neamț și este foarte greu să îl facem să se răzgândească. Nu au fost lacrimi”, a spus Carlo Ancelotti.

”Va câștiga Kroos Balonul de Aur?”, a fost întrebat tehnicianul italian la conferința de presă, iar răspunsul lui Ancelotti a venit imediat: ”Nu este cel mai important lucru pentru noi. Dacă vom câștiga Champions League, sunt mai mulți jucători ai lui Real Madrid care pot câștiga Balonul de Aur”.

Mesajul lui Toni Kroos

”17 iulie 2014 - ziua în care m-am transferat la Real Madrid, a fost ziua care mi-a schimbat viața. Viața mea ca fotbalist - dar mai ales ca persoană.

A fost începutul unui nou capitol la cel mai mare club din lume. După 10 ani, la sfârșitul acestui sezon, acest capitol ajunge la final. Nu voi uita niciodată acea perioadă de succes! Aș dori să mulțumesc în mod special tuturor celor care m-au primit cu inima deschisă și au avut încredere în mine.

Dar mai ales vouă, dragi 'madridistas', pentru afecțiunea și iubirea voastră din prima zi până în ultima. Cariera mea de fotbalist se va încheia în această vară, după Campionatul European. Așa cum am spus mereu: Real Madrid este și va fi ultimul meu club. Sunt fericit și mândru că în mintea mea am găsit momentul potrivit pentru această decizie și că am putut să o aleg de unul singur. Ambiția mea a fost întotdeauna să-mi închei cariera la apogeul nivelului meu de performanță.

De acum înainte, există doar un singur gând: a por la 15!!! HALA MADRID Y NADA MAS!”, a fost mesajul lui Toni Kroos, postat pe rețelele sociale.