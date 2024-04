FC Barcelona a condus de două ori pe Santiago Bernabeu, prin golurile lui Andreas Christensen (6) şi Fermin Lopez (69), însă Real Madrid a revenit de fiecare dată şi a egalat, mai întâi prin Vinicius Jr. (18 - penalty), apoi prin Lucas Vazquez (73).

Galacticii au dat lovitura de graţie în minutele de prelungire, reuşind să înscrie golul victoriei în minutul 90+1, prin Jude Bellingham.

În vârstă de 26 de ani, olandezul s-a ales, conform investigaţiilor medicale efectuate luni, cu "o entorsă la glezna dreaptă", clubul catalan neputând indica perioada recuperării sale.

Presa sportivă menţionează că astfel de afecţiuni nu se pot recupera mai devreme de două luni, însă dacă ar fi aşa, acest termen ar permite totuşi prezenţa sa la turneul final al EURO 2024 (14 iunie - 14 iulie).

Frenkie de Jong (54 de selecţii la naţionala Olandei) a suferit a treia accidentare la gleznă în acest sezon, după ce tocmai se întorsese în competiţie pe 10 aprilie.

???? Frenkie de Jong’s season is OVER because of an injury, but he should be fully fit and prepared for the EUROs.@ESPNnl pic.twitter.com/oUaNm8qwNp