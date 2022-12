I-a trântit ușa-n nas! Jucătorul care a spus ”pas” ofertei de la Barcelona: ”Aici e casa mea. Cred că Xavi a înțeles”

Spaniolul Cesar Azpilicueta (33 de ani) a explicat de ce a ale să rămână la Chelsea, în ciuda faptului că era dorit insistent de Barcelona, acolo unde au ajuns foștii săi colegi Marcos Alonso și Andreas Christensen.

Azpilicueta joacă din 2012 la Chelsea și nu pare că ar vrea să părăsească Londra. Asta i-a transmis și lui Xavi, care l-a dorit insistent la Barcelona.

Fundașul de 33 de ani a semnat un contract valabil până în 2024 cu Chelsea, după ce conducerea clubului s-a schimbat.

”Noii patroni ai lui Chelsea au schimbat situația mea, au vrut să mă păstreze cu orice condiție, în ciuda situației mele contractuale. Asta le-am spus și celor de la Barcelona. Sunt sigur că Xavi a înțeles, Londra e casa mea”, a spus Azpilicueta.

