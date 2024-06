Coleg pentru Florinel Coman? A refuzat oferta lui Real Madrid și pleacă în Qatar! "Here we go!"

Joselu, atacantul spaniol de 34 de ani împrumutat la Real Madrid de la Espanyol Barcelona, a decis să plece de la Real Madrid, în ciuda propunerii clubului de a rămâne pentru încă un sezon.

Se pare că următoarea sa destinație va fi Qatar, unde ar fi aproape de a semna un acord cu clubul Al Gharafa, conform arhicunoscutului Fabrizio Romano.

În sezonul recent încheiat, formația din Doha a terminat pe locul trei în campionatul intern, cu 47 de puncte în 22 de meciuri.

