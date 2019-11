Griezmann, mai sincer ca NICIODATA: "Nu inteleg miscarile lui Messi, Suarez si Dembele" Francezul este IMPRESIONAT de un coechipier si NU este Messi

Antoine Griezmann a vorbit despre transferul la Barcelona si inceputul slab de sezon pe care il are.

Francezul a oferit un interviu pentru Radio Montecarlo in care a vorbit despre adaptarea sa la clubul catalan, dar si despre perioada dificila pe care o traverseaza.

"Inca nu inteleg miscarile lui Messi, Suarez si Dembele. Cateodata e greu. Nu ai incredere cu mingea, iar asta te face sa ratezi cand sutezi sau pasezi. Imi place stilul Barcelonei, este in aceeasi linie cu viziunea mea despre fotbal. Nu simt presiunea.

Am ajuns vara trecuta, sezonul este lung, asadar am timpul necesar sa imi rafinez automatismele cu coechipierii si sa domin mai bine parametrii care corespund filosofiei Barcelonei", a declarat Antoine Griezmann.

"Am avut norocul de-a lungul carierei sa joc cu cei mai buni portari din lume"

Griezmann a vorbit si despre coechipierul sau, Marc-Andre Ter Stegen, pe care il considera unul dintre cei mai buni portari din lume.

"In ceea ce priveste cariera mea, am avut norocul sa joc cu trei dintre cei mai buni portari din lume: Hugo Lloris la nationala, Jan Obliak la Atletico si acum cu Marc. Are un joc de picior fantastic, cel mai bun dintre toti portarii", a adaugat Griezmann pentru sursa citata.