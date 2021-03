Gol FABULOS reusit de o jucatoare de la Real Madrid! Executia l-a lasat fara voce pe comentator! Imagini senzationale 

Real Madrid o infrunta pe Real Sociedad in aceasta seara, de la 22:00, intr-un meci din etapa a 25-a din La Liga.

Pana la partida baietilor, a avut loc duelul dintre echipele feminine ale celor doua cluburi, iar una dintre fazele meciului a devenit virala pe internet.

Jucatoarea de fotbal Marta Cardona, transferata vara trecuta de Real Madrid de la Sociedad, a reusit un gol senzational.

Tanara in varsta de 25 de ani si-a driblat doua adversare si a sutat de la marginea careului. Mingea si-a gasit o traiectorie ideala si s-a oprit in plasa, sub bara transversala.

WHAT A GOAL FROM MARTA CARDONA Real Sociedad 0-1 Real Madridpic.twitter.com/Lp8BxmoPj8 — Women's Footie ID (@womensfootie_id) February 28, 2021

Golul superb aproape ca l-a lasat fara voce pe comentatorul partidei, facand si deliciul fanilor de pe internet, care au apreciat reusita Martei Cardona.

In ciuda acestui gol, echipa feminina a lui Real Madrid a pierdut meciul cu Real Sociedad si este pe locul 4 in clasament.