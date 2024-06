Galacticul lăsat deoparte în finala Champions League a ieșit la atac: "Am fost suspendat, nu a fost plăcut"

Înaintea confruntării de pe Wembley a existat o 'dispută' cu privire la portarul pe care îl va titulariza Carlo Ancelotti, însă îmbolnăvirea lui Andriy Lunin a spulberat orice discuție.

Andriy Lunin a suplinit cu succes absenţa lui Thibaut Courtois în sezonul recent încheiat, ajutând-i pe madrileni să cucerească titlul în La Liga şi să acceadă în finala Champions League.

Ucraineanul s-a arătat deranjat de felul în care s-au desfășurat lucrurile înaintea marelui meci, dezvăluind că și-ar fi dorit să fie pe teren.

"Înainte de finala Champions League am fost foarte dezamăgit din cauza problemei medicale. Bineînțeles că voiam să joc în finală, este cel mai important meci. Înțeleg contribuția pe care am avut-o.

Am fost testat și mi s-a spus că nu mă pot pregăti cu echipa, pentru că sunt contagios. Am fost suspendat și am lucrat acasă. Înainte de finală m-au testat din nou și nu mai era nimic.

Sentimentul nu a fost unul plăcut (n.r. - alegerea făcută de antrenor). Familia m-a salvat.

Două trofee Champions League? Cu cât contribui mai mult, cu atât e mai apreciat. Vreau să câștig în teren, nu în blugi. Au fost multe emoții", a declarat Andriy Lunin în cadrul unui interviu acordat în Ucraina.

Lotul Ucrainei pentru EURO 2024

Portari: Heorhiy Bushchan (Dinamo Kiev), Anatoliy Trubin (Benfica), Andriy Lunin (Real Madrid)

Fundași: Mykola Matviyenko (Șahtior Donețk), Oleksandr Karavayev (Dinamo Kiev), Vitaliy Mykolenko (Everton), Illya Zabarnyi (Bournemouth), Oleksandr Tymchyk (Dinamo Kiev), Yukhym Konoplya (Șahtior Donețk), Bohdan Mykhaylichenko (Polissya Jitomir), Denys Popov (Dinamo Kiev), Valeriy Bondar (Șahtior Donețk), Maksym Talovyerov (LASK)

Mijlocași: Serhiy Sydorchuk (Westerlo), Oleksandr Zinchenko (Arsenal), Ruslan Malinovskyi (Genoa), Viktor Tsyhankov (Girona), Oleksandr Zubkov (Șahtior Donețk), Mykola Shaparenko (Dinamo Kiev), Mykhailo Mudryk (Chelsea), Heorhiy Sudakov (Șahtior Donețk), Oleksandr Pikhalyonok (Dnipro-1), Oleksiy Hutsulyak (Dnipro-1), Volodymyr Brazhko (Dinamo Kiev)

Atacanți: Roman Yaremchuk (Valencia), Artem Dovbyk (Girona), Danylo Sikan (Șahtior Donețk), Vladyslav Vanat (Dinamo Kiev)

Programul României la EURO 2024

17 iunie, ora 16:00: România - Ucraina (Munchen)

22 iunie, ora 22:00: Belgia - România (Koln)

26 iunie, ora 19:00: Slovacia - România (Frankfurt)