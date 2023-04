Fotbalistul care l-a impresionat pe Xavi! Dezvăluirea spaniolului: „E și frustrare pe ici și pe colo!”

După 31 de etape disputate în primul eșalon al Spaniei, catalanii au obținut 76 de puncte din 93 posibile și au înregistrat, în consecință, 24 de victorii, patru rezultate de egalitate și doar trei înfrângeri până acum.

Xavi Hernandez, antrenorul Barcelonei din toamna anului 2021, a vorbit despre Raphinha, despre care a spus că are un prim sezon fantastic cu goluri și multă dedicare.

Winger-ul brazilian a semnat cu gruparea catalană în perioada de mercato din vară o înțelegere valabilă până la finele sezonului 2026/27. Raphinha e cotat la 50 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

„Sunt foarte mulțumit de Rpahinha. Are un prim sezon grozav cu multe goluri și dedicare. Vrea să fie un perfecționist, așa că e și frustrare pe ici și pe colo. Lucrează mereu cu mentalitatea corectă spre succes”, a spus Xavi, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, pe rețelele social media.

