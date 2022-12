Fenomenul Germaniei a refuzat prelungirea, iar acum e aproape de Barcelona: "Au început negocierile!"

Moukoko, fotbalist care "a explodat" la grupele de juniori ale Borussiei Dortmund și a fost promovat la prima echipă când avea doar 15 ani, a refuzat oferta de prelungire propusă de clubul german, astfel că de la finalul sezonului devine liber de contract, scrie RMC Sport, care citează Bild.

Pe fir a intrat FC Barcelona, care ar fi început deja negocierile cu internaționalul german. Catalanii și-ar dori să îl transfere gratis pe Moukoko în vară, când devine liber, însă clubul de pe Camp Nou are în continuare probleme financiare, astfel că mutarea necesită anumite sacrificii din partea jucătorului.

"Totuși, Barcelona are posibilitatea de a-l aduce pe Moukoko, însă jucătorul trebuie să facă anumite eforturi financiare pentru a juca în tricoul Blaugrana. În cursa pentru transferul său mai sunt Chelsea și Liverpool", a scris sursa citată.

În acest sezon, Moukoko a jucat în 22 de meciuri pentru Borussia Dortmund, a marcat șase goluri și a oferit șase pase decisive.

Barça believe that Moukoko will either renew with Borussia or sign for Barcelona; they do not believe that the player will sign for another club if he leaves BVB.

